Первый тендер на продажу 4G-лицензий состоится в январе 2018 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), определит участников тендера на продажу 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц 23 января 2018 года, а торги состоятся в конце января 2018 года, сообщила пресс-служба комиссии.

Читайте такжеСвязь четвертого поколения: Нацкомиссия сообщила, когда утвердят условия конкурса на 4G

Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 7 ноября.

"Датой начала тендера, которая является датой определения среди претендентов на участие в тендере уже непосредственно участников, утвержден 23 января 2018. Проведение собственно торгов "с голоса" и определение победителей предварительно запланировано на конец января 2018 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, претенденты на участие в тендере смогут подать все необходимые документы в НКРСИ с 13 ноября по 22 декабря 2017 года включительно.

"До 10 ноября этого года на веб-странице и в официальном бюллетене НКРСИ будет опубликовано объявление о проведении тендера и условиях тендера, которые гарантируют соблюдение основополагающего принципа обеспечения равных условий получения радиочастотного ресурса Украины на прозрачных и недискриминационных принципах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тендер будет проходить на открытой и прозрачной основе путем проведения торгов "с голоса" - когда участники голосом поочередно согласно регистрационным номерам, которые определены в справках о регистрации, предлагают цену за лот в национальной валюте Украины с учетом шага повышения ценового предложения.

Также на заседании было принято решение создать тендерную комиссию по проведению тендера и утвердить ее состав, а также проинформировать правительство об условиях тендера.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 миллиарда гривень и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 миллиарда гривень для внедрения связи четвертого поколения 4G.

22 сентября 2017 года НКРСИ завершила подготовку нормативно-правовых актов для внедрения в Украине мобильной связи 4G.