УЗ в т.г. рассчитывает привлечь 4 млрд. грн. кредитов

«Укрзализныця» в текущем году рассчитывает привлечь 4 млрд. грн. кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам гендиректор ведомства Михаил КОСТЮК.

«Для того чтобы выполнить все задачи, которые стоят перед отраслью даже в условиях кризиса, необходимо привлечение кредитного ресурса. Эта необходимость измеряется для нас в размере около 4 млрд. грн., чтобы выполнить работы по ремонту и содержанию инфраструктуры, по недопущению падения объемов приобретения подвижного состава, тягового, электрификации направлений», – отметил он.

По словам гендиректора, необходимость кредитования в размере 4 млрд. грн. заложена в финансовом плане отрасли. «И мы на сегодняшний день ведем поиск потенциального кредитора, потенциального инвестора», – отметил он.

При этом М.КОСТЮК не исключил возможности привлечения части кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В частности, на прошлой неделе в Лондоне гендиректор «Укрзализныци» принял участие в годовом собрании банка, на котором обсуждался вопрос привлечения инвестиций в инфраструктуру украинских железных дорог.

Как напомнил М.КОСТЮК, ЕБРР и «Укрзализныця» уже 10 лет сотрудничают и работают над несколькими проектами. «Нам пока что ЕБРР никаких гарантий относительно объемов финансирования не дал. Это банк, который сегодня финансирует исключительно проекты. Как правило, банк средства на обычное развитие не дает. Как проект для банка мы предложили приобретение подвижного состава для пассажирского движения, и в этом году запланировано приобрести около 200 пассажирских вагонов, мы продолжаем работу по приобретению грузовых вагонов», – отметил он.

По словам гендиректора ведомства, кроме того, «Укрзализныця» надеется на сотрудничество с ЕБРР в таких инфраструктурных проектах, как электрификация участков, улучшение их пропускной способности и повышение скорости движения поездов.

При этом он отметил, что главным условием банка является реформирование отрасли. «Мы провели ряд встреч на предмет дальнейшего финансирования, так как условия ЕБРР для нас очень интересны. Одним из этих требований является реформирование отрасли. И мы должны чрезвычайно серьезно и ответственно предоставить правительству на рассмотрение правила реформирования отрасли, при которых отрасль не потеряла бы свою инвестиционную привлекательность», – отметил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с ЕБРР на 62,5 млн. долл. для реализации проекта закупки подвижного состава для потребностей железнодорожного транспорта Украины, целью которого является приобретение современных грузовых вагонов. При этом Министерство транспорта и связи Украины заявляло, что рассчитывает к концу лета 2009 года получить также кредит ЕБРР на закупку пассажирских вагонов для «Укрзализныци».

Кроме того, «Укрзализныця» достигла предварительной договоренности с ЕБРР по финансированию модернизации направления Полтава – Бурты – Корыстовка в рамках увеличения пропускной способности железных дорог в направлении портов Черного моря. Общая стоимость проекта – 315 млн. евро с учетом строительства второго пути (из них 90 млн. евро – средства банка, 225 млн. евро – железных дорог).

Справка УНИАН. «Укрзализныця» имеет длительный опыт сотрудничества с ЕБРР. С 1999 по 2005 гг. осуществлялась работа над проектом «Развитие железных дорог Украины». Кредит использовался для приобретения современных путевых машин. Общая стоимость проекта – 92,57 млн. долл., кредит ЕБРР под госгарантию – 51,88 млн. долл., украинская доля – 39,26 млн. долл, помощь TACIS – 1,43 млн. долл.

На стадии реализации находится проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины, подписанный в 2004 году. Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализнице» на сумму 120 млн. долларов. При этом 47 млн. долл. средств по этому проекту будут направлены на внедрение скоростного движения – закупку современных пассажирских вагонов, 29 млн. долл. – на закупку путевой техники, 40 млн. долл. – на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор. Общая стоимость проекта составляет 200 млн. долл., из них 120 млн. долл. – средства ЕБРР, 80 млн. долл. – средства «Укрзализныци».