Киевские школьники представили свое виденье железной дороги

19 мая 2009 года в гимназии №56 Печерского района Киева состоялся концерт, посвященный железной дороге. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», учебное заведение выступило с инициативой положить начало традиции проведения подобных мероприятий в школах города с целью объяснения правил безопасности на железнодорожных магистралях, популяризации железнодорожных профессий. В празднике принял участие генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК.

«Школа начала интересную программу профессиональной ориентации наших детей в направлении транспортной отрасли. Благодаря таким мероприятиям они имеют возможность познакомиться с работой отрасли, а это тысячи людей, которые днями и ночами обеспечивают перевозочный процесс. Хотелось бы, чтобы будущее поколение стало таким же ответственным, как и все железнодорожники Украины. Помощь детям — это главное антикризисное мероприятие», — сказал М.КОСТЮК.

Кроме концерта, вниманию зрителей представили яркие стенгазеты и рисунки по технике безопасности на железнодорожном транспорте. В рамках проекта «Все об украинских железных дорогах» ученический совет гимназии собрал много фото- и видеоинформации, которую на протяжении концерта демонстрировали на большом мониторе.

«Железная дорога — это перспектива, это технологии, скорость, надежность и безопасность. А дети сумели заметить и интересный позитив в работе отрасли, и смешной негатив», — отметил генеральный директор «Укрзализныци».

И дети, и педагогический состав гимназии, и гости праздника остались довольными. Учеников, которые подготовили наиболее интересные и самые оригинальные номера, Михаил КОСТЮК от имени «Укрзализныци» поощрил экскурсиями в Каменец-Подольский, Умань и Переяслав-Хмельницкий. Кроме того, все школьники — участники концерта получили сладкие подарки и сувениры от железнодорожников.