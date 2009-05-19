Путин - за правовое разрешение спора между Telenor и "Альфа-групп"

Российские власти должны обеспечить правовое разрешение спора между "Альфа-групп", "Вымпелкомом" и норвежской Telenor, владеющей 29,9% акций "Вымпелкома", заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии, отвечая на вопрос об конфликте вокруг доли Telenor в"Вымпелкоме", Путин отметил, что у российского правительства в этой кампании нет никакого интереса: оно не является акционером ни "Вымпелкома", ни "Альфы", ни, тем более, Telenor, и поэтому может быть абсолютно нейтральным и независимым. "Наша задача - обеспечить работу по разрешению этого спора в правовом пространстве", - сказал Путин. "Что касается предположения, есть там какой-либо элемент коррупции, есть такое общее правило, как презумпция невиновности, поэтому ставить в публичной плоскости вопрос о коррумпированности тех или иных официальных структур в данной ситуации, не имея на то каких-либо оснований, на мой взгляд, просто некорректно", - сказал премьер. "Если такие сведения у нас появятся, мы соответствующим образом будем реагировать на это", - добавил он. Глава российского правительства подчеркнул, что власти РФ заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя в российской экономике комфортно, в какой бы сфере они ни работали. "Это не всегда совпадает с интересами участников экономической деятельности - как иностранных, так и отечественных. Но все должны будут подчиняться действию закона, в данном случае - закона Российской Федерации", - подчеркнул Путин. Он отметил, что на переговорах с норвежским премьер-министром обсуждалась возможность совместной работы РФ и Норвегии на рынках третьих стран в сфере энергетики. "Очень хотелось бы чтобы и в сфере телекоммуникаций тоже наши партнеры договаривались об эффективной совместной работе на рынках третьих стран, а не вставляли бы палки в колеса друг другу", - сказал Путин. "Только объединяя усилия, можно эффективно работать и добиваться больших результатов", - подчеркнул глава российского правительства. Уточнив у норвежского журналиста, какое телевидение он представляет - государственное или частное, Путин отметил, что в нефтегазовом секторе в Норвегии доля государства значительна. "И в компании Telenor государство очень сильно представлено", - сказал премьер, добавив, что у норвежских властей в этой компании блокирующий пакет акций - более 25%. Арбитражный суд Москвы 3 июня вернется к рассмотрению ходатайства норвежской Telenor о приостановке исполнительного производства по делу о взыскании с компании 1,728 миллиарда долларов в пользу "Вымпелкома". До этого, 28 апреля, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отказал Telenor в ходатайстве о приостановлении исполнения решения о взыскании с норвежской компании 1,728 миллиарда долларов. В рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали большую часть (26,6% из 29,9%) пакета акций "Вымпелкома", принадлежащего Telenor. Под арест не попали только акции, которые норвежская компания держит в форме ADR. Если Telenor не успеет обжаловать судебное решение о взыскании в кассационной инстанции или не найдет требуемую сумму, то арестованные акции будут реализованы с торгов для обеспечения выплат. Срок, в который Telenor должна была выплатить "Вымпелкому" 1,728 миллиарда долларов, истек в начале апреля. Telenor просит столичный арбитраж приостановить исполнительное производство до тех пор, пока решение по делу о взыскании с компании не примет Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Исполнительное производство было начато в отношении Telenor по решению Восьмого арбитражного апелляционного суда (Омск). Суд в феврале при рассмотрении иска компании Farimex (Британские Виргинские острова, владеет 0,002% акций "Вымпелкома"в виде АДР) принял решение о взыскании с Telenor 1,728 миллиарда долларов в пользу российского оператора. Farimex обвинил Telenor в затягивании сделки по покупке "Вымпелкомом"ЗАО "Украинские радиосистемы" (УРС). По мнению истца, это повлекло за собой финансовый ущерб для российской компании. Кассационную жалобу Telenor Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) будет рассматривать 26 мая. Ранее сообщалось, что биржа РТС в ответ на запрос Федеральной службы судебных приставов (ФССП) оценила одну акцию "Вымпелкома"в 117,97 доллара, а весь пакет, принадлежащий Telenor, в 1,8 миллиарда долларов.