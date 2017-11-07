Цена "евробляхи": журналисты рассказали о рекордных штрафах за авто на еврономерах

Владельцам нерастаможенных автомобилей с еврономерами грозят огромные штрафы, говорится в сюжете программы «Гроши».

Штрафы за нерастаможенные авто достигают от четырехсот тысяч до полутора миллиона гривень. Три миллиона - пока что абсолютный рекорд. Однако ни один из штрафов в бюджет до сих пор не поступил - из-за апелляций.

Как сообщал УНИАН ранее, переход на украинские номера владельцам уже ввезенных в Украину легковых авто с иностранной регистрацией будет стоить от 1 до 1,4 тыс. евро. Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. "Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила она.