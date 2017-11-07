В аэропорту "Жуляны" запустили электронную систему считывания посадочных талонов (фото)

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) запустил электронную систему считывания посадочных талонов в пунктах контроля на авиационную безопасность, сообщила пресс-служба аэропорта.

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Согласно сообщению, с сегодняшнего дня электронная система считывания заработала как на международных, внутренних, так и бизнес-авиарейсах, обслуживаемых в бизнес-терминале «В».

«Отныне к прохождению контроля на авиационную безопасность будут допускаться не только пассажиры с распечатанными посадочными талонами, но и те пассажиры, кто прошел регистрацию на рейс онлайн и могут предъявить соответствующий документ на экранах своих гаджетов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что данное усовершенствование не влияет на действующие требования по авиационной безопасности и предусмотренный порядок прохождения контроля.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году по сравнению с 2015 годом аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 19,4% - до 1,127 млн человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году были завершены реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.