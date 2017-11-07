Ограничение въезда в Киев: Аваков объяснил причины

Ограничения въезда в столицу со всех направлений связано с действием специального режима антитеррористической безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает ТСН.

"Спецрежим антитеррористической безопасности длится уже неделю", - объяснил он.

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И добавил, что пока не может сказать, как долго такие меры безопасности будут оставаться актуальными.

Напомним, полиция Киева и области работает в усиленном режиме. В столичном регионе объявлен второй уровень террористической опасности. На въездах в столицу выборочно останавливают автомобили, собаки ищут взрывчатку, полицейские проверяют документы и сверяют номерные знаки в базах МВД. Вместе с патрульными работают бойцы Нацгвардии, полиции охраны и полка особого назначения.

Такие меры связаны с последними резонансными преступлениями – убийством Амины Окуевой и взрывом у телеканала "Эспрессо".