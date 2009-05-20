Перевозка грузов за 4 месяца снизилась на треть

За январь-апрель 2009 г. предприятия транспорта перевезли 206,5 млн. т грузов, что на 32,4% меньше, чем за январь-апрель 2008 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Грузооборот составил 105,5 млрд. т/км, что на 38,3% меньше объема января-апреля 2008 г.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 33,7%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 48,6%, Южной – на 38,0%, Юго-Западной – на 38,7%, Донецкой – на 34,4%, Приднепровской – на 32,5%, Одесской – на 26,9%. Уменьшение грузооборота произошло также на автомобильном транспорте (на 12,8%), авиационном (на 18,5%), речном (на 66,9%), морском (на 53,5%), трубопроводном (на 47,5%).

Перевозка грузов железными дорогами уменьшилась на 32,0% - до 117,6 млн. грн., в т.ч. отправка грузов – на 30%. Отправка грузов уменьшилась на Львовской железной дороге на 43,0%, Юго-Западной – на 42,2%, Одесской – на 40,2%, Приднепровской – на 32,7%, Донецкой – на 24,7%, Южной – на 14,1%. В частности, отправка цемента снизилась на 57,7%, строительных материалов – на 54,7%, лесных грузов – на 48,3%, утиля черных металлов – на 42,6%, черных металлов – на 40,2%, кокса – на 31,6%, железной и марганцевой руды – на 31,5%, нефти и нефтепродуктов – на 31,5%, химических и минеральных удобрений – на 31,3%, каменного угля – на 11,3%. В то же время отправка зерна и продуктов перемола выросла в 2,6 раза.

По данным Госкомстата, отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 2,2 млн. т, что на 61,9% меньше объема 4 месяцев 2008 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 72,7%, морского транспорта – на 48%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 55,4%, речным – на 63,1%.

Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 9,9% и составил 52,2 млн. т. Переработка импортных грузов уменьшилась на 56,1%, транзитных грузов – на 16,9% и внутреннего сообщения – на 64,3%. Переработка экспортных грузов выросла на 22,2%.

В то же время, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) перевезено 37,0 млн.т грузов, что на 30,6% меньше.

По данным комитета, за 4 месяца 2009р. авиационным транспортом перевезено 26,8 тыс.т грузов, что на 27,1% меньше от объема января-апреля 2008 г. Магистральными трубопроводами транспортировано 49,7 млн.т грузов, что на 32,6% меньше.

Напомним, за первый квартал 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 153,0 млн. тонн грузов, что составило 67,1% от объема перевозок грузов в 1-м квартале 2008 г .

Справка УНИАН. За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за прошлый год составил 491,7 млрд. ткм, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.