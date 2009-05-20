Пассажирские перевозки уменьшились на 11,5%

За январь-апрель 2009 г. пассажирским транспортом перевезено 2,5 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 39,7 млрд. пасс./км, что соответственно на 11,5% и на 9,7% меньше объемов января-апреля 2008 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 136,4 млн. пассажиров, что на 3,7% меньше объема отправления пассажиров за 4 месяца 2008 г. Отправка пассажиров уменьшилась на Донецкой железной дороге – на 6,4%, Южной – на 5,2%, Юго-Западной – на 3,4%, Одесской – на 2,5%, Львовской – на 2,4% и Приднепровской – на 2,2%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1,3 млрд. пассажиров, что на 5,6% меньше. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 5,5%.

Кроме того, по данным Госкомстата, перевозки пассажиров морским транспортом сократились на 16,3% по сравнению с объемами января-апреля 2008 г. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 94,1% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 16,8%. Заграничные морские перевозки пассажиров уменьшились на 5,7%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (95,7%), уменьшили перевозку пассажиров на 5,9%.

По данным комитета, за отчетный период авиационным транспортом перевезено 1,2 млн. пассажиров, что меньше показателя 2008 года на 17,7%.

Кроме того, за 4 месяца 2009 г. городским электротранспортом перевезено 979,6 млн. пассажиров, что на 19,3% меньше объемов января-апреля 2008 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-март 2009 г. пассажирским транспортом Украины перевезено 1,8 млрд. человек, выполнена пассажирская работа в объеме 29,2 млрд. пасс./км, что соответственно на 11,5% и на 9% меньше объемов января-марта 2008 г.

Справка УНИАН. За 2008 г. пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что соответственно на 1,4% и на 4,5% больше по сравнению с 2007 годом.