В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту

20:24, 07 ноября 2017
Транспорт/Связь
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Ограничение движения связано с ремонтом дорожного покрытия.

Московский мост в Киеве / фото УНИАН

В Киеве 8 ноября будет ограничено движение транспорта в первой полосе по Московскому мосту и мосту через реку Десенку в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Читайте такжеВ Киеве до марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице БорщаговскойКак сообщили в КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать с 11:00 до 16:00.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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