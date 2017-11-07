В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту
20:24, 07 ноября 2017Транспорт/Связь
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Ограничение движения связано с ремонтом дорожного покрытия.
Ограничение будет действовать с 11:00 до 16:00 / фото УНИАН
В Киеве 8 ноября будет ограничено движение транспорта в первой полосе по Московскому мосту и мосту через реку Десенку в связи с ремонтом дорожного покрытия.
Читайте такжеВ Киеве до марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице БорщаговскойКак сообщили в КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать с 11:00 до 16:00.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
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