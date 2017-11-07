В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту

В Киеве 8 ноября будет ограничено движение транспорта в первой полосе по Московскому мосту и мосту через реку Десенку в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Читайте такжеВ Киеве до марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице БорщаговскойКак сообщили в КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать с 11:00 до 16:00.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.