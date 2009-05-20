"Экспресс-передачи" на ЮЗЖД будут принимать работники вокзалов

С 1 июня 2009 года Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) меняет порядок предоставления услуги «экспресс-передача» в поездах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Принимать и оформлять экспресс-передачи будут не проводники или начальники поезда, как было раньше, а работники вокзалов на тех станциях, где останавливаются поезда Юго-Западной железной дороги. При этом граждане смогут оформить услугу не только в день отправления поезда, но и заблаговременно.

Доставлять экспресс-передачи в поезд будут также работники вокзалов, однако выдавать переданные вещи в пунктах назначения будет начальник поезда. Оплата услуги будет осуществляться как в наличной, так и в безналичной форме.

Как отмечают на железной дороге, новый порядок оформления услуги направлен на улучшение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта.

Более детальную информацию о предоставлении услуги «экспресс-передача» можно получить в справочных бюро вокзалов или у дежурных вокзалов Юго-Западной железной дороги.