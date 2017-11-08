Проезд по Подольско-Воскресенскому мосту может стать платным

Киевский городской голова Виталий Кличко не исключает, что проезд по Подольско-Воскресенскому мосту станет платным. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямий», сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Я допускаю, что проезд по Подольско-Воскресенскому мосту может быть платным, ведь инвесторам нужно будет возвращать вложенные средства. Но мы рассматриваем разные варианты, в том числе и льготные», - сказал он.

Мэр подчеркнул, что все столичные мосты перегружены, поэтому достройка Подольско-Воскресенского моста чрезвычайно важна. «Например, мост Кирпы не нагружен, потому что не готовы съезды с него. Я дал задание и обсудил с министром инфраструктуры вопрос, чтобы уже в следующем году мы полностью запустили этот мост», - заметил Кличко.

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Он напомнил, что в четверг, 9 ноября, поедет на инвестиционный форум в Германию, где с потенциальными инвесторами обсудит условия достройки Подольско-Воскресенского моста.

«Сейчас наша задача - привлечь средства, чтобы достроить мост, нам нужно 400 миллионов евро. Только после этого мы можем говорить о следующем шаге - строительстве линии метро на Троещину», - подчеркнул мэр.

Как известно, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода началось на Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года. Переход будет комбинированным мостом - общим для движения автотранспорта и поездов метро. По нему пустят четвертую ветку столичного метро. Строительство моста было заморожено в 2013 году из-за отсутствия финансирования.