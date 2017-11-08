Рабочие Попаснянского вагоноремонтного завода просят помощи у Омеляна

Трудовой коллектив и профсоюз работников Попаснянского ВРЗ обратился к министру инфраструктуры, Фонду госимущества и руководству «Укрзалізниці» с просьбой продлить договор аренды целостного имущественного комплекса завода, сохранить производство и рабочие места.

Стратегическое вагоноремонтное предприятие Украины в ближайшее время может быть остановлено. В Попасной рискуют остаться без работы 1100 человек. 8 сентября 2017 года ПАО «Укрзалізниця» уведомило руководство ВРЗ об отказе в продлении договора аренды имущественного комплекса государственного предприятия. Причину столь резонансного для трудового коллектива решения руководство «Укрзалізниці» не сообщило.

Договор аренды между региональным отделением ФГИУ в Луганской области и ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» был заключен сроком на 10 лет 11 декабря 2007 года. Поскольку срок аренды истекает в декабре текущего года, трудовой коллектив сообщил государственным инстанциям о намерении продлить действие договора на следующие 10 лет.

Попаснянский ВРЗ – градообразующее предприятие. Налоги и сборы, которые исправно платит завод, являются одним из основных источников наполнения городского бюджета. С декабря 2007 по август 2017 года в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн.

Предприятие не имеет долгов по заработной плате, является высокотехнологичным, ведет успешную деятельность на рынке производства и ремонта грузового подвижного состава железной дороги.

«На данный момент завод находится в стадии стратегического развития: модернизирует производственные мощности, заключает новые договоры о партнерстве, принимает активное участие в жизни города. После окончания боевых действий на территории Попасной силами предприятия восстанавливалась разрушенная инфраструктура города, оказывалась гуманитарная помощь незащищенным слоям населения», – говорится в обращении трудового коллектива.

Профсоюз констатирует, что в развитие предприятия были вложены немалые инвестиционные ресурсы. В частности, приобретено и взято в аренду дорогостоящее современное оборудование, так как основные фонды госпредприятия не были пригодны для дальнейшей производственной эксплуатации.

«Благодаря инновации технологических процессов предприятие получило возможность вдвое нарастить объемы производства. В 2017 году администрация увеличила заработную плату работникам на 25%, с июня ввела доплату к тарифным ставкам и должностным окладам за работу в зоне АТО на подконтрольной Украине территории. За время действия договора арендатор ответственно выполнял взятые на себя обязательства, вовремя и в полном объеме уплачивал арендную плату, налоги, сборы и другие платежи в городской и государственный бюджеты. Возникает вопрос: зачем возвращать завод в прошлое, если на нашем предприятии созданы все условия для развития?» – спрашивают вагоноремонтники.

Профсоюз Попаснянского ВРЗ информирует о том, что неизвестность дальнейшей судьбы предприятия обостряет положение дел в трудовом коллективе. Возмущение рабочих возрастает с каждым днем. Луганчане просят Министерство инфраструктуры Украины, Фонд государственного имущества и руководство ПАО «Укрзалізниця» содействовать в продлении договора аренды и не допустить остановки успешного предприятия.