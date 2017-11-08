Таможня Литвы проверяет законность ввоза в Украину авто на еврономерах

Таможня Литовской Республики по запросу Государственной фискальной службы Украины начала расследование в отношении законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств, зарегистрированных на территории Литвы.

Читайте такжеВ Украине массово угоняют автомобили на "евробляхах"

Как сообщила пресс-служба ГФС, по состоянию на 1 ноября на таможенной территории Украины находится более 59 тысяч транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тысячи - в режиме временного ввоза.

Также в ГФС назвали перспективным направлением дальнейшего сотрудничества между таможнями обеих стран участие Украины в едином режиме транзита и присоединение к общей системе NCTS (New Customs Transit System - новая система таможенного транзита), что является первоочередным вопросом перехода нашей страны к европейским таможенным правилам.

В этом направлении Литва предоставит возможность закупки программного продукта, помощь по его установке и обучению работников ГФС, а также в направлении дальнейшего совершенствования таможенного законодательства.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины проводили акции протеста, перекрывая улицы в центре Киева, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

По данным Фискальной службы, на территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.