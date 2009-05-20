ВР ратифицировала соглашение о торговом судоходстве

Верховная Рада Украины приняла закон Украины “О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Корея о торговом судоходстве и Протокола относительно Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Корея о торговом судоходстве”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 351 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение подписано 20 октября 2005 года в г. Киеве. Соглашение заключается на пять лет и останется действующим на последующие пять лет, пока любая из Договорных Сторон в письменном виде не известит по дипломатическим каналам другую Договорную Сторону о своем намерении прекратить действие этого Соглашения за шесть месяцев до завершения срока действия этого Соглашения.

Соглашением предусмотрено, что каждая договорная сторона обеспечивает судам другой Договорной Стороны такое же отношение, как и к своим собственным судам, занятым в международных перевозках, в части свободного доступа к портам, открытым для иностранных судов, относительно начисления портовых сборов и налогов, использования портов для загрузки и разгрузки грузов и для посадки и высадки пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования услугами для мореходства.