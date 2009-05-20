Украина присоединяется к Евросоглашению о перевозке опасных грузов

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О присоединении Украины к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПНВ)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовало 344 из 439 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение было подписано 26 мая 2000 года.

Принятие данного закона является необходимым условием работы украинских транспортных операторов при осуществленные перевозок опасных грузов по внутренним водным путям, а также будет способствовать реализации стратегического курса Украины на интеграцию в Европейский Союз в области транспорта.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, присоединение Украины к Соглашению ВОПНВ будет способствовать установлению правового регулирования перевозок опасных грузов по внутренним водным путям Украины, а именно установлению единых норм и требований по безопасности транспортировки опасных грузов по внутренним водным путям Украины и созданию правовой базы в сфере транспортировки опасных грузов для интеграции Украины в ЕС.

Также предусматривается полноценное участие Украины в функционировании речной транспортной системы Европы (Дунай, Рейн, Днепр), в том числе Евразийских транспортных коридоров; приведение нормативно-правовой и нормативно-технической базы Украины в сфере регулирования перевозок опасных грузов по внутренним водным путям в соответствие с международными нормами; выполнение обязательств Украины по международным договорам, действующим в сфере перевозок опасных грузов.

Кроме того, закон будет способствовать введению в Украине стандартов Европейского Союза по безопасности движения; приближению национальных технических, технологических и экологических стандартов, действующих в сфере транспортировки опасных грузов, к международным; охране жизни и здоровья людей путем установления требований по безопасности транспортировки опасных грузов; охране окружающей среды путем устранения загрязнения в результате аварий и аварийных ситуаций при транспортировке; облегчению транспортных операций и содействию развития международной торговли.