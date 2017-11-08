"Укрзализныця" получила 80 миллионов прибыли против убытка годом ранее

Государственная акционерная компания "Укрзализныця" в январе-сентябре 2017 года, по международным стандартам финансовой отчетности, получила чистую прибыль в размере 80 миллионов гривень по сравнению с 5 миллиардами гривень убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Согласно сообщению, доходы компании за 9 месяцев 2017 года составили почти 56,3 миллиарда гривень, что на 14,4% выше показателей за аналогичный период 2016 года.

В пресс-службе также сообщили, что финансовые расходы "Укрзализныци" в январе-сентябре 2017 года уменьшились на 3,7% и составили 56,2 миллиарда гривень.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныця" Евгения Кравцова, компании удалось значительно улучшить внутреннюю эффективность, благодаря чему в условиях длительного отсутствия индексации тарифов на грузовые перевозки за девять месяцев этого года удалось достичь положительных результатов.

Также сообщается, что "Укрзализныця" за указанный период уплатила 12,9 миллиарда гривень налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды, что на 17,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

Кроме этого, за 9 месяцев освоены капитальные инвестиции и проведен капитальный ремонт основных средств более чем на 6 миллиардов гривень.

"За собственные средства - почти 5,5 миллиарда гривень, привлеченные - более 0,5 миллиарда гривень, средства инвесторов – 0,2 миллиарда гривень. За эти средства приобретены 25 пассажирских вагонов, изготовлены 1,477 тысячи грузовых полувагонов, два окатышевоза, приобретены 53 фитинговые платформы. Также проводились модернизация и капитальный ремонт подвижного состава, проведены работы по капитальному строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, путей, а также строительство Бескидского тоннеля", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, акционерная госкомпания "Укрзализныця" по итогам 2016 года получила 303 миллиона гривень чистой прибыли против 16 миллиардов гривень чистого убытка в 2015 году.

По итогам 2016 года "Укрзализныця" получила 78,9 миллиарда гривень доходов, а расходы компании составили 78,6 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.