ЮЖД проведет выставку-смотр подвижного состава

На станции Харьков-Балашовка 21 мая в 9.00 состоится выставка-смотр подвижного состава Южной железной дороги. Как сообщает пресс-служба ЮЖД, будут представлены локомотивы, электро- и дизельпоезда, подготовленные к пассажирским летним перевозкам 2009 года. В мероприятии примет участие начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК. По вопросам аккредитации журналистов обращаться по телефонам: (057) 724-14-60, 724-14-59, (095) 317-20-21.

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