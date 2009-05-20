Убытки ЮЗЖД от электричек превысили 100 млн. грн.

С начала 2009 года убытки от перевозки пассажиров в пригородном сообщении на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) составили 110 млн. 451 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Это убытки, нанесенные железной дороге самими пассажирами, которые оплачивают треть от реальной стоимости проезда, покупая билеты только к ближайшему остановочному пункту.

Кроме того, по данным пресс-службы, железным дорогам задолжали еще и областные государственные администрации, которые не возмещают стоимость перевозки пассажиров льготных категорий на должном уровне.

Как отмечается в сообщении, из-за этого Юго-Западная железная дорога не в состоянии проводить ремонт подвижного состава и поэтому намерена уменьшать количество вагонов в пригородных поездах.

По данным ЮЗЖД, за четыре месяца 2009 года областные госадминистрации компенсировали только 25% необходимой суммы – 5 млн. 655 тыс. грн. Общая сумма задолженности за 2008 год и 4 месяца 2009 года составляет 51 млн. 88 тыс. грн.

Справка УНИАН. Сегодня инвентарный парк Юго-Западной железной дороги составляет 97 электропоездов и 18 дизель-поездов, из них 4 электропоезда и 2 дизель-поезда находятся в депо, ожидая заводского ремонта.

ЮЗЖД перевозит пассажиров в пригородном сообщении в 11 областях Украины (Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей).