Коммунальный транспорт Донецка плохо пользуется средствами

Счетная палата Украины отмечает неудовлетворительное использование в 2007-2008 годах властями Донецка средств на развитие коммунального транспорта и угрозу подготовке коммунального транспорта Донецка к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты (СП).

Как подчеркивают в СП, актуальность этой проблемы связана с возможностью проведения финальной части Евро-2012 в Донецке, поскольку ожидается, что нагрузка на коммунальный транспорт увеличится вдвое. При этом темпы строительства метрополитена дают основания полагать, что до 2012 года первый пусковой комплекс не будет введен в строй, отмечают в СП. «При условии приоритетности приобретения автотранспорта, до 2012 года коммунальный электротранспорт города будет изношен на 90-100%», - отмечают в Счетной палате.

По выводам коллегии СП, исполнительный комитет Донецкого горсовета не обеспечивает реализацию государственной политики по приоритетности развития городского электротранспорта в городе с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды. В частности, исполком Донецкого горсовета до сих пор не утвердил поручение правительства относительно утверждения программы развития городского электротранспорта Донецка на 2007-2015 годы.

Как отмечают в СП, для пассажирских перевозок в 2007-2008 годах были приобретены 27 трамваев и троллейбусов (45% от запланированного количества), тогда как автотранспорта – 59 единиц. «Из-за необоснованного предоставления преимущества экономически невыгодному и экологически загрязняющему автомобильному транспорту, финансовые убытки от пассажирских перевозок в 2008 году выросли до 15,4 млн. грн., в то время как от перевозки электротранспортом получена прибыль в сумме 10,4 млн. грн.», - отмечают в СП.

Как отметили аудиторы, качество предоставления транспортных услуг коммунальным транспортом г. Донецка не удовлетворяет население города, потери от уменьшения количества перевезенных электротранспортом платных пассажиров в 2007-2008 годах составили 3,1 млн. грн.

По данным Счетной палаты, обновление парка трамваев и троллейбусов осуществляется в десять раз меньше потребности. При этом аудитом установлено, что предприятие „Донэлектроавтотранс” в 2007-2008 годах с нарушением законодательства в сфере государственных закупок использовало 27 млн. грн. – 65% от общего объема средств, полученных из государственного и городского бюджетов.