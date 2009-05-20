В Одесском порту учатся ликвидировать разливы нефти

19 мая 2009 года в Одесском морском торговом порту состоялись учения по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

По информации заместителя начальника службы флота Юрия КИЗЛЕВИЧА, необходимость проведения учений возникла в связи с реорганизацией бригады по очистке акватории порта. Если прежний состав подразделения мог нести службу только в дневную смену в рабочие дни, то теперь к решению задач по ликвидации разливов подключен моряк швартовой бригады, который несет вахту круглосуточно.

Справка УНИАН. Служба флота ГП «ОМТП» располагает 1,5 км боновых ограждений (предназначены для препятствования распространению загрязнений по воде) и 600 м адсорбирующих бонов, что позволяет в случае аварии локализовать место разлива, надежно перекрыть все ворота Одесского порта и не допустить распространения загрязнения за пределы его акватории.