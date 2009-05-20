«СМАП» возглавил Олег Ушаков

Министерство транспорта и связи Украины возложило исполнение обязанностей директора ГП «Служба международных автомобильных перевозок» на Олега УШАКОВА.

Об этом говорится в приказе Минтранссвязи от 8 мая, имеющегося в распоряжении УНИАН.

Как сообщалось, приказом министерства с 12 мая уволен директор "СМАП" Анатолий ТКАЧЕНКО.

В приказе указывается, что А.ТКАЧЕНКО уволен по результатам проверки КРУ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В частности, в документе отмечается, что результаты проведенной проверки засвидетельствовали, что руководителем предприятия не в полной мере обеспечено соблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», допущены многочисленные нарушения при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. Вследствие этого с А.ТКАЧЕНКО досрочно расторгнут контракт.