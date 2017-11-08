Мининфраструктуры хочет запустить лоукосты в Нежин и Белую Церкву

Министерство инфраструктуры Украины предлагает развивать аэродромы в Гостомеле, Житомире, Нежине и Белой Церкви для лоукост-перевозок.

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Об этом говорится в презентации "Авиационная транспортная стратегия Украины до 2030 года", размещенной на сайте Мининфраструктуры.

Согласно документу, предлагается провести инвентаризацию земель аэропорта (аэродрома) и аэродромов Украины с целью их сохранения и использования для лоукост-перевозок и авиации общего назначения.

Кроме этого, согласно транспортной стратегии, до 2030 года планируется закончить проекты реконструкции международных аэропортов «Львов» и «Харьков» и разработать стратегический план развития региональных аэропортов.

Предлагается поддерживать формирование в международном аэропорту «Борисполь» ведущего хаба восточной Европы (расширение сети авиасообщений, развитие транзитной инфраструктуры, привлечение авиаперевозчиков различных бизнес-моделей и увеличение доходов от неавиационной деятельности).

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что лоукост-авиакомпания с украинской регистрацией может начать полёты уже в следующем году.

Также, в средине сентября Омелян сообщил, что аэропорт «Борисполь» проводит повторные переговоры с одним из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпанией Ryanair - о выходе на украинских рынок, после того, как Ryanair заявила об уходе из Украины, так и не успев начать полеты. В ирландском лоукосте заявили, что такое решение было принято из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.