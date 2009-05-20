Черкасский аэропорт получил статус международного

Сегодня Кабинет министров Украины присвоил коммунальному предприятию «Аэропорт-Черкассы» статус международного.

Как сообщил корреспонденту УНИАН мэр Черкасс Сергей ОДАРЫЧ, теперь Черкасский аэродром сможет принимать самолеты международных рейсов.

Напомним, статус международного КП «Аэропорт-Черкассы» планировало получить еще в прошлом году.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Аэропорт-Черкассы», возобновив работу в 2007 году, сегодня принимает грузовые и чартерные рейсы.

По состоянию на 1984 год Черкасский аэропорт мог принимать самолеты весом до 185,5 тонны и обслуживать 70-80 воздушных судов всех типов в сутки. Ежегодно услугами аэропорта пользовались 220 тысяч пассажиров, предприятие имело полторы тысячи рабочих мест. С 1992 года он прекратил свою нормальную работу. Перестали принимать международные рейсы, увольнялись работники. Остались лишь одиночные чартерные рейсы и аварийные посадки.

В июле в 2002 г. Черкасский облсовет передал аэропорт "Черкассы" с областной коммунальной собственности в коммунальную собственность города. В 2003 году Черкасская мэрия заключила концессионное соглашение с производственно-транспортной компанией "Международный аэропорт "Черкассы", которое было расторгнуто согласно решению суда в 2005 году. На сессии горсовета было принято решение о возобновлении работы КП "Аэропорт-Черкассы" - ему были предоставлены льготы по плате за землю.

В марте 2007 года Черкасский аэропорт получил сертификат, которым признана его пригодность к эксплуатации воздушных судов. На проведение сертификации аэропорта было потрачено из областного, городского бюджетов и из доходов самого предприятия около 400 тыс. грн.