Абонентская база сотовых операторов уменьшилась

Совокупная абонентская база сотовых операторов Украины в апреле 2009 года уменьшилась почти на 0,5% по сравнению с мартом т.г. и составила более 55,21 млн. человек.

Такие данные приводятся в рейтинге украинского офиса компании iKS-Consulting (Россия), переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, лидером по абонентской базе, как и раньше, является компания "Киевстар", число абонентов которой в апреле текущего года уменьшилось на 202 тысяч и по состоянию на конец месяца составляло 22,85 млн. человек.

Следующую позицию занимает компания «Украинская мобильная связь», число абонентов которой в апреле уменьшилось на 115 тыс. и на конец месяца составило более 17,82 млн. человек.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит», число абонентов которой в апреле увеличилось на 38 тыс. и на конец апреля 2009 года составило почти 11,52 млн.

У оператора «Украинские радиосистемы» число абонентов в апреле уменьшилось на 13 тысяч и на конец апреля 2009 года составило 1,88 млн. пользователей.

Операторы сотовой связи в стандарте CDMA в Украине по состоянию на конец апреля 2009 года имели в общей сложности более 876 тысяч абонентов, что почти на 20 тыс. больше, чем по итогам марта т.г.

Лидирует в этом сегменте сотовой связи компания ITC, число абонентов которой на конец апреля составило 303 тыс. абонентов. У компании «Телесистемы Украины» на конец апреля было почти 297 тыс. абонентов, у компании «Интертелеком» – более 275 тыс. абонентов.

«Укртелеком», начавший в декабре 2007 года оказывать услуги мобильной связи третьего поколения в стандарте UMTS, по итогам апреля 2009 года увеличил абонентскую базу до 262 тыс., прирастив ее в апреле почти на 24 тыс. абонентов.