ЮЗЖД возобновила курсирование двух пригородных поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) возобновила ежедневное курсирование двух поездов – №6343/6344 Хмельницкий – Каменець-Подольский – Хмельницкий и №6355/6356 Хмельницкий – Шепетовка – Хмельницкий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, курсирование поездов возобновлено в связи с тем, что железная дорога согласовала с Хмельницкой областной государственной администрацией повышение тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения.

Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД была вынуждена отменить курсирование поездов в пригородном сообщении в Хмельницкой области из-за несогласия Хмельницкой облгосадминистрации повысить тарифы на проезд.

По данным дороги, этом регионе пригородные поезда являются наиболее энергоемкими, поскольку обслуживаются дизель-поездами и поездами с тепловозной тягой на участках Хмельницкий – Шепетовка, Хмельницкий - Каменец-Подольский – Ларга, Хмельницкий – Гусятин, Шепетовка – Хмельницкий. В частности, расходы железной дороги на один отправленный поезд составляют 3,6 тыс. грн., а среднесуточная выручка составляет 350 грн. на один поезд.

За 4 месяца 2009 года железная дорога перевезла 406 тысяч пассажиров льготных категорий в Хмельницкой области на сумму свыше 1 млн. 658 тыс. грн.

В прошлом году в Хмельницкой области Юго-Западная железная дорога перевезла 1 млн. 536 тыс. пассажиров-льготников на сумму свыше 4 млн. 566 тыс. грн. Убытки железной дороги составили 2 млн. 826 тыс. грн.