Омелян поделился планами по ремонту дорог в следующем году

В следующем году может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 млрд грн.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

"По итогам этого года, имея бюджет 20 млрд грн, мы сможем отремонтировать около 2 тыс. км дорог государственного значения. Я думаю, будет такая же цифра отремонтированных дорог местного значения. Поэтому, если в 2018 году мы получим около 40 млрд грн, то мы должны отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог", - сказал он.

По словам Омеляна, чтобы объединить все областные центры Украины качественными дорогами, необходимо 100 млрд в год.

"В госбюджете на следующий год заложено около 40 млрд грн на финансирование дорог. Может во время дискуссий в парламенте эта сумма будет увеличена, ведь мы хотели 100 млрд грн в 2018 году. Тогда мы бы объединили все областные центры качественными дорогами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 млрд грн.

В конце августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ в стране, в этом году превысил 20 млрд грн, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 км.

По информации правительства, в 2016 году в Украине было отремонтировано 816 километров дорог, еще на 711 километрах положено защитное покрытие, "ямочный" ремонт проведен на 9 млн кв. км автодорог. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 млрд грн.