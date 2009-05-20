ЮАР заинтересовалась херсонскими портами

ЮАР рассматривает возможность использования портов Херсонской области для осуществления контейнерных поставок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации, об этом шла речь во время встречи председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА с Чрезвычайным и Полномочным послом Южноафриканской республики в Украине Андрисом ФЕНТЕРОЙ 19 мая в Херсоне.

В частности, посла заинтересовал потенциал морских портов Херсонщины с точки зрения перспектив осуществления через эти порты значительных контейнерных перевозок. Кроме того, стороны планируют активно сотрудничать в области судостроения.

Также, по мнению посла, одной из приоритетных отраслей, в которой Южноафриканская республика хотела бы сотрудничать с Херсонской областью является сельское хозяйство. Как отметил А.ФЕНТЕР, Херсонщина, по имеющейся у него информации, занимает в сфере сельхозпроизводства Украины и переработки сельскохозяйственной продукции лидирующие позиции. Особенно южноафриканскую сторону заинтересовали большие площади орошаемых земель в регионе и большие объемы производства здесь овощной продукции. Поэтому на встрече рассматривался вопрос возможного создания в области совместного украинско-южноафриканского предприятия для совместного агропроизводства в регионе, с последующим экспортом выпущенной продукции в третьи страны.