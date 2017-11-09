Авиакомпания LOT запустит новые рейсы со Львова в Польшу

С 27 марта 2018 года польская авиакомпания LOT запускает рейсы Ольштын-Мазуры - Львов. Перелеты будут выполняться два раза в неделю самолетами Bombardier Q400, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров, сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek lotniczy.

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"Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Львова планируется в 01:40, приземление в аэропорту Ольштын-Мазуры - в 02:15. В обратном направлении вылет будет в 03:10, приземление во Львове - в 05:35", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас в Польше насчитывается 15 аэропортов, которые принимают регулярные внутренние и международные рейсы. При этом аэропорт Ольштын-Мазуры (Шиманы) является самым молодым из них.

Аэропорт открылся в январе 2016 года после масштабной реконструкции. Работы выполнялись на средства, полученные из еврофондов.

Ольштын является административным центром Варминско-Мазурского воеводства. Регион славится своими озерами. В Польше воеводство часто называют озерным краем. В зимний период Варминско-Мазурское воеводство является центром лыжного туризма.