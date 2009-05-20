Васюник: нужно повышать транспортный сбор

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК настаивает на повышении транспортного сбора для решения проблем качества украинских дорог к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 19 мая в Донецке на выездном заседании по подготовке Донецка и Мариуполя к чемпионату Европы по футболу среди юношей Евро-2009.

Вице-премьер посетовал, что в свое время Верховная Рада Украины отменила законопроект о повышении транспортного сбора, и подчеркнул, что все равно народным депутатам надо будет к нему вернуться.

«Участниками этих популистских законов (25 марта с. г. ВР приняла закон, согласно которому транспортный сбор вернулся на прежний уровень – УНИАН) были все фракции парламента как от коалиции, так и от оппозиции, - сказал И.ВАСЮНИК. - Но мы должны понять все – или мы вернемся в Верховную Раду в ближайшее время к принятию таких параметров транспортного сбора, который позволит нам в связи с предстоящим Евро не только финансировать коммунальные дороги и дороги между городами, принимающими Евро, но и изменить страну, или мы все время будем иметь те дороги, которые есть».

Вице-премьер напомнил, что Кабмин, «сформировал соответствующий ресурс через повышение транспортного сбора, который давал дополнительные несколько десятков миллиардов гривень в бюджет». Сегодня из-за отмены данного законопроекта в стране нет достаточных поступлений для капитального ремонта и строительства новых автомобильных дорог. «В настоящее время без принятия такого закона в бюджете «Автодора» - плюс «ноль», этих денег хватит только для латания существующих дорог», - констатировал И. ВАСЮНИК.

«Во всем мире дороги строятся не за счет средств пенсионеров, не за счет денег бюджетной сферы, во всем мире дороги строятся за счет тех, кто ездит по этим дорогам соответственно уровню автомобиля», - заключил вице-премьер, подчеркнув, что «наши уважаемые коллеги депутаты, которые сидят в Верховной Раде, не хотят платить».

Как сообщал УНИАН, 25 марта 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» относительно ставок налога», которым существенно снижены ставки этого налога (по большинству позиций возвращены к уровню 2008 года). Соответствующий закон был принят Верховной Радой 5 марта 2009 года. За поддержку закона высказались 390 народных депутатов, в том числе почти в полном составе - фракции Блока Юлии Тимошенко и Коммунистической партии Украины.

Как отмечала пресс-служба главы государства, "его принятие обусловлено необходимостью урегулирования проблемы, связанной со значительным увеличением с 2009 года налоговой нагрузки этим налогом, особенно на владельцев автомобилей со средним объемом цилиндров двигателя, что вызвало социальную напряженность в обществе и акции протеста со стороны водителей".