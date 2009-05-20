Госказначейство должно объяснить, почему нет средств

Народный депутат Украины Александр ПЕКЛУШЕНКО требует от Государственного казначейства Украины объяснить, по какой причине не перечисляются средства, предусмотренные Госбюджетом на строительство мостов в Запорожье.

Как сообщил УНИАН сам А.ПЕКЛУШЕНКО, соответствующий запрос в Госказначейство Украины был направлен им накануне вечером после технического совещания в Министерстве регионального развития и строительства Украины, где обсуждались вопросы строительства новых мостовых переходов через Днепр в Запорожье.

"Государством на строительство мостов в Запорожье на сегодняшний день предусмотрено 100 млн. грн., из которых 40 млн. грн. должны были поступить в апреле и 60 млн. грн. - в мае. Но фактически поступило только 5 млн. грн. В связи с этим я направил запрос в Госказначейство Украины с требованием объяснить: почему выделенные средства не доходят до Запорожья?", - сообщил А.ПЕКЛУШЕНКО, отметив, что после получения ответа на данный запрос готов в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы.

"Непоступление данных средств ставит под угрозу строительство мостов в Запорожье и ставит под удар подрядчика - компанию "Мостобуд", которая для продолжения строительства взяла кредиты на эту сумму", - объяснил А.ПЕКЛУШЕНКО.

Справка УНИАН. Проект строительства в Запорожье автотранспортного мостового перехода, призванного решить проблему связи Правобережного Запорожья (где сейчас проживает более 300 тысяч человек - УНИАН) с левобережной частью города (местом расположения большинства промпредприятий и запорожских производственных комплексов - УНИАН) был утвержден Госкомитетом по строительству и архитектуре в 2002 г. Согласно проекту, построить мосты через Днепр и Старый Днепр, а также новые транспортные развязки и эстакадные подходы к мостам планировалось в течение 8 лет. Но в 2007 г. Запорожский горисполком заявил, что строители новых мостовых переходов в Запорожье отстают от графика более чем на два года из-за проблем с финансированием: в 2004 году из предусмотренных сметой 86 млн. грн. реально поступило 59,9 млн. грн., в 2005 г. из 180 млн. грн. -71 млн. грн., а в 2006 г. из 382 млн. грн. - 107,7 млн. грн., в 2007 году - 250 млн. грн. в 2008 году - 350 млн. грн.

В результате несоответствующего финансирования сметная стоимость возведения в Запорожье новых мостовых переходов возросла с 1,9 млрд. грн. до 4,913 млрд. грн. (по состоянию на 1 января 2009 г.)

Ежедневно десятки тысяч запорожцев вынуждены, добираясь с работы и на работу, стоять в пробках перед плотиной ДнепроГЭСа, либо мостами Преображенского, которые были построены еще в 60-е годы прошлого века и не соответствуют необходимым сейчас пропускным способностям.