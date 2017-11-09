Омеляна просят урегулировать ситуацию с Попаснянским вагоноремонтным заводом

На угрозу остановки стратегического в масштабах страны Попаснянского вагоноремонтного завода отреагировала бизнес-ассоциация Европы в Украине, проинформировав министра инфраструктуры, Фонд госимущества и «Укрзалізницю» о негативных для государства последствиях в случае срыва международных контрактов.

В Украине крайне остро стоит проблема ремонта вагонов. Железнодорожного подвижного состава не хватает для перевозки угля, металлургического сырья и других промышленных грузов. Положение усугубляет дефицит ремонтных мощностей.

На фоне сложившейся ситуации Европейскую бизнес-ассоциацию (ЕВА) крайне обеспокоил факт вероятной остановки производственной деятельности ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» из-за отказа руководства ПАО «Укрзалізниця» продлевать трудовому коллективу предприятия договор аренды производственных площадей.

Исполняющий директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) Анна Деревянко обратилась с официальным письмом к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, и. о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгению Кравцову и начальнику регионального отделения ФГИУ в Луганской области Александру Волкову с просьбой содействовать скорейшему урегулированию проблемной ситуации.

«Предприятие является стратегическим партнером и приоритетным поставщиком новых вагонов для компании – члена ЕВА «Лемтранс». Однако, как стало известно, ПАО «Укрзалізниця» предварительно отказала ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» в продлении сроков действия договора аренды целостного имущественного комплекса ГП «Попаснянский вагоноремонтный завод». Ситуация может привести к разрыву действующих контрактов на проведение ремонтных работ, остановке поставок новых вагонов и невыполнению внешнеэкономических контрактов», – констатировала Анна Деревянко.

Региональное отделение Фонда госимущества Украины в Луганской обл. и «Укрзалізниця» ответили Европейской бизнес-ассоциации, что предложения по поводу продления договора аренды с трудовым коллективом вагоностроителей Попасной отправлены на рассмотрение министру инфраструктуры. Таким образом, госчиновники дали понять, что последнее слово в искусственно созданной скандальной ситуации остается за Владимиром Омеляном. Что ответит украинский министр европейской организации, которую интересуют работающие на рынке предприятия, станет известно в ближайшее время.

Договор аренды между региональным отделением ФГИУ в Луганской обл. и ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» заключен 11 декабря 2007 г. сроком на 10 лет. Сроки аренды истекают в декабре текущего года. ПАО «Укрзалізниця» 8 сентября уведомило руководство ВРЗ об отказе в продлении договора аренды имущественного комплекса. Причину столь резонансного для трудового коллектива решения не сообщило.

Попаснянский ВРЗ – градообразующее предприятие. Налоги и сборы, которые исправно платит завод, являются одним из основных источников наполнения городского бюджета. С декабря 2007 по август 2017 гг. в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн. Общий объем вложенных в развитие производства инвестиций составил 133,3 млн грн.