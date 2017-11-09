На Житомирщине введен комплексный подход к ремонту дорог

На Житомирщине на сегодняшний день введен комплексный подход в ремонте дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня сообщил председатель ОГА Игорь Гундич в Министерстве инфраструктуры во время заседания круглого стола по вопросам реализации инфраструктурных проектов.

Это мероприятие состоялось при участии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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«Почти 7 тыс. км дорог общего пользования местного значения перейдут с 2018 года в сферу управления Житомирской облгосадминистрации. Такой себе «подарок под елку». Это - 3-й показатель по Украине. И мы готовы ремонтировать и обслуживать их. Поэтому уже с этого года ввели комплексный подход в ремонте дорог, который мы будем применять и в следующем году», – сказал Гундич.

Он пояснил, что комплексный подход заключается в восстановлении социального объекта и ремонте дорог, ведущих к нему. То есть, когда утепляется школа и в ней внедряется новое образовательное пространство и приобретаются новые школьные автобусы, то и дороги должны быть отремонтированными.

«Не вижу логики покупать новенький школьный автобус и ездить по разбитым автодорогам, ярко оформлять утепленную школу и «закрывать глаза» на разрушенную дорогу», – сказал Гундич.

По его словам, в этом году в области на ремонт и содержание дорог из разных источников уже было направлено в 2,5 раза больше средств по сравнению с прошлыми годами – 597,3 млн грн.

«У нас в приоритете - именно ремонты тех дорог и мостов, которые ведут к опорным школам, для которых мы приобрели по государственной программе новенькие автобусы, к заведениям, которые мы отапливаем, в которых внедряем новое образовательное пространство, амбулаториям, ФАПам, ЦНАПам – большинство из которых в объединенных территориальных общинах. Все это – символы перемен, которые нам дает децентрализация», – подчеркнул председатель облгосадминистрации.

В целом же, сейчас в области проводятся ремонтные работы за средства от перевыполнения таможенных платежей на 23 объектах, из которых 20 – это дороги местного значения.