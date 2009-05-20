Astrum: грузоперевозки сократились из-за снижения производства

Резкое сокращение грузоперевозок по итогам четырех месяцев текущего года обусловлено снижением объемов промышленного производства. Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, объем перевезенных грузов является производным индикатором по отношению к промышленному производству. «Как и в промышленности, в транспортном секторе в апреле не произошло практически никаких улучшений», – отмечает экономист. По его данным, единственный сегмент грузовых перевозок, который показывает рост, причем значительный, на 160% год к году, – это перевозки зерновых, чему способствовал рекордно высокий урожай 2008 года.

А.БЛИНОВ отмечает, что существенное снижение спроса на грузовые перевозки давит на финансы национальной железнодорожной монополии «Укрзализныця» и украинских морских портов. Финансовое положение «Укрзализныци» усугубляется перекрестным субсидированием, при котором низкие пассажирские тарифы частично компенсируются доходами от грузоперевозок, полагает эксперт. В то же время, напомнил он, пассажирские перевозки на украинских железных дорогах за январь-апрель 2009 года снизились лишь на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, за январь-апрель 2009 года предприятия транспорта снизили объемы грузоперевозок на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта за отчетный период уменьшились на 72,7%, морского транспорта – на 48%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 55,4%, речным – на 63,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в апреле т.г. объемы промпроизводства в Украине сократились на 31,8% по сравнению с апрелем 2008 года и на 4,8% – по сравнению с мартом т.г.

По итогам в января-апреля 2009 года промышленное производство в Украине снизилось на 31,9%.