ХСЗ приобрел новую транспортную платформу

ОАО «Херсонский судостроительный завод» приобрело новую многоколесную транспортную платформу за 900 тыс. евро. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, платформа, приобретенная в рамках выполнения программы модернизации предприятия, изготовлена компанией «KAMAG» (Германия).

Максимальная грузоподъемность устройства - 214 тонн.

Платформа будет использоваться для транспортировки крупных секций и блоков из корпусных цехов на стапель.

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) основан в 1951 году. Основными видами деятельности ХСЗ являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций, обработка металла. На заводе работает 3250 человек. Херсонский судостроительный завод входит в «Смарт-холдинг» российского бизнесмена Вадима НОВИНСКОГО.

В 2008 году Херсонский судостроительный завод произвел продукции на 348,2 млн. грн, что на 51,7% больше показателя за 2007 год.