Продажи б/у автомобилей в Украине выросли в 4,5 раза

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 4,5 раза и составил 44 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, за октябрь было зарегистрировано 5,496 тысячи авто. По сравнению с октябрьским результатом прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос на 78%.

При этом доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 42%.

В октябре первое место занял Volkswagen - 977 штук, или 55% от общего количества регистраций авто этой марки.

На второй позиции оказался Renault - 945 подержанных авто, что составляет 59% от общего объема регистраций легковых Renault.

Третьей по популярности с начала года неизменно остается Skoda с результатом 649 автомобиля.

Марка Opel находится на 4-й позиции рейтинга с результатом 426 б/у автомобиля, что составляет 93% от общего количества регистраций авто этой марки.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.