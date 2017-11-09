Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.

"Станцию "Крещатик" + пересадку открыто для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Крещатик" и "Дворец спорта".