Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу

18:17, 09 ноября 2017
Транспорт/Связь
353

Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

УНИАН

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.

"Станцию "Крещатик" + пересадку открыто для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Крещатик" и "Дворец спорта".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #метро Крещатик закрыли#работа метро киев