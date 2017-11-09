Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу
18:17, 09 ноября 2017Транспорт/Связь
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Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Пересадочная станция также возобновила работу / УНИАН
Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.
"Станцию "Крещатик" + пересадку открыто для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Крещатик" и "Дворец спорта".
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