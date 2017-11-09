Омелян рассказал, когда в Украине появятся подержанные немецкие электрички

Бывшие в эксплуатации немецкие региональные дизельные поезда могут появиться в Украине в конце следующего года в случае возможности переоборудовать их для эксплуатации на украинской железной дороге. Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Читайте такжеЗаберем все, что дадут: Украина рассчитывает получить немецкие подержанные электрички

"Со вчерашнего дня в Германии пребывает группа специалистов "Укрзализныци" и Мининфраструктуры. Они уже изучили ряд дизельных поездов, которые были предложены немецкой стороной. По качеству вопросов нет - оно выше, чем в Украине. Касательно переоборудования, то это тоже не проблема. Окончательное решение мы примем после ознакомления с документацией. Если мы сможем это сделать (переоборудовать под украинские стандарты - УНИАН), то в конце следующего года украинцы смогут сравнить немецкий комфорт", - сказал он.

Омелян отметил, что немецкие поезда находятся в хорошем техническом состоянии, но остается открытым вопрос - передаст ли немецкая сторона поезда Украине бесплатно.

"Дискуссия о платной передаче или нет - ещё впереди. Для нас было важно понять, соответствует ли техническое состояние для эксплуатации в Украине. Ответ – безусловно, да. Мы должны понять насколько сложно будет переоборудовать поезда для эксплуатации в Украине. Из того что мы видим - это реально сделать. Остаётся вопрос: будет это бесплатно или нет", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что немецкая железнодорожная компания - крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn готова рассмотреть возможность передачи Украине по остаточной стоимости 100 подержанных региональных дизельных поездов.

В сентябре министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Deutsche Bahn готов к сотрудничеству с "Укрзализныцей" в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Также, весной Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 млн евро на закупку порядка 10-15 новых пригородных поездов.