РЖД с 31 мая вводит новый график движения поездов

С 31 мая на российских железных дорогах вводится новый график движения поездов на 2009/2010 годы, в том числе - в сообщении с Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Размеры движения пассажирских поездов в нормативном графике 2008/2009 года приведены в соответствие с планируемым пассажиропотоком и составят 824 пар поездов, из них 687 пар формирования российских железных дорог и 137 – формирования СНГ и иностранных администраций.

Так, в связи с низким спросом в новом графике отменены 3 поезда в сообщении с Украиной: Ростов - Симферополь, Санкт-Петербург - Бердянск и Челябинск - Львов.

В тоже время, для более полного удовлетворения спроса на пассажирские перевозки на наиболее востребованных маршрутах разработаны расписания для пассажирских поездов сообщением Москва – Евпатория, Воронеж – Одесса. Также в новом графике предусмотрено курсирование беспересадочных вагонов сообщением Челябинск – Киев, Петрозаводск – Симферополь.