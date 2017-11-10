"Киевстар" отчитался о финансовых показателях за третий квартал

Крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" в июле-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил общий доход на 10% - до 4,3 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, рост доходов от услуг мобильной передачи данных составил 70,4% по сравнению с аналогичным кварталом 2016 года. При этом доходы от услуг фиксированной связи в третьем квартале 2017 выросли на 5,1% - до 275 миллионов гривень.

За 9 месяцев 2017 года общий доход оператора составил 12,245 миллиарда гривень, что на 10,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По информации пресс-службы, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в третьем квартале увеличился на 8,2% - до 2,249 млрд грн. При этом маржа EBITDA снизилась на 0,9 п. п. - до 54,4%.

По данным компании, количество абонентов мобильной связи "Киевстара" на конец третьего квартала составило 26,4 миллиона пользователей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,8%. Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента мобильной связи) в июле-сентябре вырос на 8,2% – до 50 гривень. Показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) увеличился на 4,8% - до 570 минут.

Капитальные расходы (CAPEX) "Киевстара", не включая оплату 3G-лицензии, за 9 месяцев 2017 года составили 2,084 миллиарда гривень, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Компания в третьем квартале уплатила 1,4 миллиарда гривень налогов и отчислений, а за 9 месяцев - 3,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи "Киевстар" в 2016 году увеличил чистую прибыль на 20%, по сравнению с 2015 годом - до 3,08 миллиарда гривень. Чистый доход оператора за прошлый год увеличился на 11,8% - до 3,88 миллиарда гривень.

Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VEON (VimpelCom).