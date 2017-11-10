Производство автотранспорта в Украине увеличилось почти на 80%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось 79% - до 6,640 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период по сравнению с январем-октябрем 2016 года выросло на 86,9% - до 5,649 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 20,6% - до 394 штук, а автобусов - выросло в 2,1 раза, до 597 штук.

В октябре этого года на украинских заводах было произведено 944 автотранспортных средства, что на 90,3% больше результата прошлогоднего октября и на 14,8% больше показателя сентября этого года.

В общем объеме автопроизводства в октябре большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно октября прошлого года выросло на 91,5% - до 835 штук.

В отчетном месяце было произведено 48 грузовых автомобилей (большинство производства "ЗАЗ"), что в 4 раза больше, чем за прошлогодний октябрь.

В ассоциации напомнили, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа прошлого года.

Также в сентябре был произведен 61 автобус, что на 27,1% больше, чем в октябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).