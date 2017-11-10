В Днепре установили светофоры со светодиодами, которые уменьшают шансы пропустить сигнал (видео)

Светофоры, которые невозможно проворонить, установили в Днепре. Все сигналы дублируют сотни фонариков просто на столбах.

Как говорится в сюжете ТСН, идею местные коммунальщики подсмотрели в скандинавских странах. Светодиодная лента антивандальная, ее не портят осадки или изменения температур. Специальные хомуты защищают ее от мощных порывов ветра.

В мэрии говорят, что эксперимент удался.

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Сейчас таких светофоров восемь, в следующем году оборудуют еще сорок - на оживленных перекрестках.

Обходятся такие усовершенствования относительно дешево.

"Это не требует больших затрат. Электроэнергии они потребляют значительно меньше, чем сам светофорный объект. Создается хорошая видимость и в хорошую, и в плохую погоду. Со слов сотрудников полиции, на этих участках у нас уменьшилось количество ДТП", - отметил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Жители города тоже положительно оценили такие нововведения на дорогах.