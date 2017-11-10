МВД хочет сократить срок действия водительских прав до двух лет

Первые водительские права МВД хочет выдавать на 2 года. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в ходе заседания Кабмина, передает "112 Украина".

"Следующее наше предложение – внести изменения в порядок выдачи удостоверений водителя, которыми предусмотреть, что сроки действия водительского удостоверения, которое получила лицо впервые, составляет два года. Если в течение этих двух лет лицо совершит не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не совершит вообще, то после окончания срока ей выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов", - сообщил министр.

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В другом случае для получения удостоверения водителя на 30 лет лицо будет обязано вновь сдать соответствующий экзамен на право управлением транспортным средством.

Как сообщал УНИАН, из-за большой смертности на дорогах у Гройсмана решили взяться за безопасность движения. Кабмин планирует выделять деньги на обеспечение безопасности движения, а также проверить тех, кто проводит экзамены для получения водительских удостоверений.