В МВД хотят ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч

МВД предлагает законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. В утвержденных правительством предложениях изменений в нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения предлагается повысить штрафы и ужесточить наказание за нарушение ПДД.

Как передает корреспондент УНИАН, на внеочередном заседании Кабинета министров министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал предлагаемые изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления наказания водителей, в частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

"Внести изменения в статью 286 Уголовного кодекса Украины... Там, где у нас о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами следующие: прежде всего, предлагаем увеличить наказание за уже предусмотренные настоящей статьей нормы Уголовного кодекса Украины преступления. Кроме того, предлагаем внести изменения в той статье кодекса, предусматривающей отдельную ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом состоянии, и назначить за это строгое наказание. Так, предлагаем установить ответственность за нарушение ПДД лицами, совершенное в нетрезвом состоянии, повлекшее средней тяжести повреждения, и предусмотреть наказание за это - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет " - сказал Аваков.

Также, добавил он, предлагается повысить наказание за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть. "За нарушение ПДД лицами, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть или причиненное тяжкое телесное повреждение, - наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет", - отметил он.

Также Аваков предложил ограничить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км в час. "Установить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенном пункте 50 км в час. Сейчас максимальная скорость 60 км в час ", - добавил он.

По его словам, согласно международным исследованиям, такая скорость является наиболее оптимальной с точки зрения обеспечения безопасности участников дорожного движения. "Установлено, что при уменьшении максимально допустимой скорости в населенных пунктах с 60 до 50 км в час количество ДТП, в частности, ДТП с тяжелыми последствиями, существенно уменьшится", - подчеркнул министр.

Также в МВД предложили увеличить размеры штрафов, в частности, за превышение скорости и за управление транспортом без прав.

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"Увеличить размеры штрафов за некоторые виды административных правонарушений, в частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более 50 км в час в пределах города установить штраф 3400 грн. Сейчас этот штраф 510 грн. За оставление места ДТП установить штраф 3400 грн, а также предусматривать возможность лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Сейчас этот штраф 255 грн. За управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким транспортным средством, установить штраф в размере 10 200 грн, а в случае совершения такого повторного правонарушения - 40 тыс. 800 грн. Сейчас за все это предусматривается штраф 510 грн ", - сказал Аваков.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, предусматривается штраф в размере 20 тыс. 400 грн за управление транспортным средством лицом, которое лишено права управления, а за повторное совершение этого правонарушения в течение года - 40 тыс. 800 грн. Сейчас взыскание составляет 510 грн.

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В то же время Аваков предложил увеличить срок наложения административных взысканий до одного года (сейчас три месяца) с момента обнаружения правонарушения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или под воздействием лекарственных препаратов. Вместе с тем он предложил ввести фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 ноября, на заседании правительства был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", постановление правительства "О функционировании системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме","О внесении изменений в Правила дорожного движения","О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами".

Ранее сообщалось, что опубликованы новые вопросы тестов по правилам дорожного движения.