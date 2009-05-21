Ford намерен справиться с финкризисом своими силами

Компания Ford по-прежнему верна своему намерению справляться с финансовым кризисом своими силами, не принимая помощи от государства, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, руководитель департамента международной политики Ford Стивен Биган.

Ранее федеральное правительство выделило на поддержку двух крупнейших американских автопроизводителей - GM и Chrysler - 25 миллиардов долларов. Взамен президент США Барак Обама дал компаниям ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку.

"Мы находимся на другом уровне, чем другие компании. Мы заблаговременно приняли ряд шагов до финансового кризиса, позволяющие нам переживать падение", - пояснил Биган.

Более того, по словам собеседника агентства, Ford не просто рассчитывает обойтись без госпомощи, он надеется на рост своих продаж.

"Мы очень напряженно работаем даже над ростом, с оптимизмом смотрим на наши перспективы и рассчитываем обойтись без государственных вливаний", - подчеркнул Бига