Украина все ближе к мобильной связи четвертого поколения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о проведении конверсии в диапазоне 1800 МГц для дальнейшего проведения тендера на получение лицензий 4G-связи, сообщила пресс-служба комиссии.

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Соответствующе решение было принято на заседании сегодня, 10 ноября.

«Решение, в частности, предусматривает проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот в диапазоне 1800 МГц во всех регионах Украины и по результатам этой конверсии выдачу лицензий на конкурсной или тендерной основе», - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение принято на основании заявлений «ВФ Украины» (бренд Vodafone), «лайфселл» и «Киевстар» о намерении освободить полосы радиочастот, которые предусмотрены для внедрения технологии 4G.

«Этим же решением ЧАО «ВФ Украины», ООО «лайфселл» и ЧАО «Киевстар» определены субъектами конверсии», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, в двухнедельный срок операторы - «ВФ Украины» (бренд Vodafone), «лайфселл» и «Киевстар» - должны подать в НКРСИ планы конверсии для рассмотрения и утверждения.

Также решением определены сроки проведения мероприятий по конверсии: начало - II полугодие 2017 года, окончание - не позднее одного месяца после оплаты инициаторами конверсии - телеком-операторами - стоимости конверсии.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября НКРСИ сообщила, что участников тендера на продажу 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц определят 23 января 2018 года, а торги состоятся в конце января.

4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 млрд грн и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 млрд грн для внедрения связи четвертого поколения 4G.

22 сентября 2017 года НКРСИ завершила подготовку нормативно-правовых актов для внедрения в Украине мобильной связи 4G.