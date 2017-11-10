В ГФС назвали количество авто на еврономерах, которые незаконно находятся в Украине

На территории Украины по состоянию на 1 ноября находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых почти 236,6 тыс. автомобилей - с нарушением срока.

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Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, за 10 месяцев 2017 года в Украину ввезено 865 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. При этом, с нарушением срока на территории страны находятся свыше 67 тыс. авто, ввезенных в режиме «транзита», а также 169,5 тыс. авто, ввезенных в режиме «временного ввоза».

По данным ГФС, в ТОП-5 стран-членов Европейского Союза, из которых были ввезены транспортные средства, входят Польша, Литва, Германия, Чехия, Болгария.

Также сообщается, что в январе-октябре таможенники составили 17,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 млн грн штрафов.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины проводили акции протеста, перекрывая улицы в центре Киева, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Впоследствии в ГФС сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег относительно законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.