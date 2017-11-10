В Чернигове еще одного "евробляхера" оштрафовали на три миллиона гривень

В Чернигове суд обязал владельца автомобиля на иностранной регистрации заплатить свыше 3 млн грн штрафа за нарушение режима временного ввоза автомобилей. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Так, автомобиль Mercedes-Benz был ввезен на территорию Украины с уклонением от уплаты таможенных платежей.

При пересечении границы водитель предъявил таможенникам паспорт гражданина Литвы, что давало ему право, как нерезиденту, ввезти автомобиль без уплаты таможенных платежей в режиме "временный ввоз" сроком до 1 года.

Читайте такжеЦена "евробляхи": журналисты рассказали о рекордных штрафах за авто на еврономерах

Однако таможенники установили, что мужчина имеет гражданство и постоянное место жительства в Украине. В связи с этим владелец авто обязан был оплатить пошлину, НДС и акцизный налог.

За нарушение ст. 485 Таможенного кодекса Украины на нарушителя наложили штраф в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей. Согласно постановлению Черниговской таможни речь идет о сумме в 3,38 млн грн. Позицию ГФС поддержали суды первой и апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе владелице авто на "еврономерах" выписали штраф в три миллиона гривень.