В Крыму на 4 мес. объем грузоперевозок сократился на 34%

За январь-апрель 2009 г. транспортным комплексом Автономной Республики Крым перевезено 3 млн. тонн грузов, грузооборот составил 2073 млн. ткм.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем грузоперевозок сократился на 34%, а грузооборот - на 26%.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 1433 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 1825 млн. ткм, что составляет, соответственно, 42% от общего объема грузовых коммерческих перевозок и 88% от грузооборота транспортного комплекса автономии. По сравнению с январем-апрелем 2008 г. объем отправлений уменьшился на 42%, объем транспортной работы - на 27%.

Автомобильным транспортом АРК на коммерческой основе за январь-апрель 2009 г. доставлено заказчикам 598 тыс. тонн грузов, что на 33% меньше, чем за соответствующий период 2008 г. Наряду с предприятиями, на этом рынке услуг активно работают частные транспортные операторы, получившие лицензию на грузовые перевозки во внутреннем и международном сообщениях. На конец апреля 2009 г. в Крыму вышеуказанные услуги оказывали более полутысячи перевозчиков, в собственности которых находится тысяча грузовых автомобилей. Подвижным составом физических лиц-предпринимателей перевезено 192 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 60 млн. ткм.

За январь-апрель 2009 г. объемы транспортированного магистральным трубопроводом газа составили 619 тыс. т, грузооборот 96,5 млн. ткм, что соответственно на 17% и 6% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.