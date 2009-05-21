В Крыму за 4 мес. пассажирские перевозки сократились на 4%

В январе-апреле т.г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-апрелем 2008 г. сократилось на 4% и составило 76 млн. человек. Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК,

пассажирская работа выполнена в объеме 1481 млн. пасс. км, что на 6% меньше, чем в январе-апреле 2008 г.

За январь-апрель т.г. автомобильным транспортом перевезено 42 млн. пассажиров и выполнено 637 млн. пасс. км пассажирской работы. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года количество пассажиров, воспользовавшихся указанным видом транспорта, уменьшилось на 1%, а пассажирооборот - на 8%. Около 70% объема пассажирских автоперевозок выполняют субъекты предпринимательской деятельности (физические лица). По состоянию на конец апреля 2009 г., услуги по перевозке пассажиров во внутригородском, пригородном и междугороднем сообщениях в Крыму оказывали 0,4 тыс. предпринимателей, в собственности которых находится 1,5 тыс. автобусов.

В указанный период троллейбусами перевезено 25 млн. пассажиров, более 71% которых - пассажиры с правом льготного проезда. Основная часть перевозок выполняется во внутригородском сообщении - 93%, по сравнению с январем-апрелем 2008 г. количество пассажиров, перевезенных в этом виде сообщения, уменьшилось на 10%.

За январь-апрель 2009 г. трамвайным транспортом Автономной Республики Крым перевезено 3 млн. пассажиров, что составляет 98% уровня января-апреля 2008 г. Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, сократилось на 4% и составило 4 млн. пассажиров.